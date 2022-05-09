شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل بالمديريات التعليمية يواصلون أداء امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى فى المديريات التعليمية المختلفة أداء امتحانات نهاية العام، والتى انطلق منذ السبت 7 مايو الجارى، حيث يؤدى التلاميذ من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى اختبارات نهاية العام وسط إجراءات احترازية ووقائية، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل، فيما يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونيا وورقيا بداية من 11 مايو الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات، لافتة إلى أن هناك متابعة لامتحانات صفوف النقل فى المدارس، كما أنها تعقد تحت الإشراف المباشر من الإدارات والمديريات التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات بتطبيق قواعد التصحيح والدقة فى رصد الدرجات.