شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ 2337 مشروعا صغيرا باستثمارات أكثر من 27 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية نجح منذ بداية العام المالى الحالى في الفترة 1/7/2021 وحتى الآن فى تمويل 2337 مشروعاً صغير ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات أكثر من 27 مليون جنيه، منها مشاركة من المستفيدين قدرها 4,5 ملايين جنيه، ووفرت المشروعات خلالها فرص عمل مباشرة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن صندوق التنمية المحلية يوافق على منح نوعين من القروض، وتشمل قروض قصيرة الأجل تسدد خلال عامين وقروض متوسطة الأجل تسدد خلال أربع سنوات بفائدة تبلغ 6% سنويا تنخفض إلى 4% لمتحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة إنتاجية لمشروعاتهم بعد التزامهم بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة، موضحاً أن الصندوق أدخل أسلوب جديد في آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه .

وأوضح شعراوى أن صندوق التنمية المحلية يعزز تمكين المرأة اقتصاديا حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التى مولها للمرأة خلال تلك الفترة حوالى 1463 مشروعاً بنسبة بلغت حوالى 67.7 % من إجمالي المشروعات، مشيراً الى أن الصندوق يعد أحد أدوات الوزارة الهامة لدعم المرأة في المحافظات خاصة المرأة المعيلة، حيث يساعدها على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مما يدر لها دخلاً ثابتاً ويضمن لها حياة كريمة، وذلك بفائدة لا تتعدى 6% إضافة الى استفادتها من الخامات الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها إلي منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.

وقال اللواء محمود شعراوى إن محافظة المنيا احتلت الصدارة من حيث عدد المشروعات التى مولها الصندوق خلال الفترة المشار إليها بعدد 502 مشروع بإجمالى استثمارات أكثر من 4 ملايين جنيه، ثم تليها محافظة الدقهلية بعدد 331 مشروع بإجمالى استثمارات 4 ملايين جنيه ، ثم محافظة سوهاج بـ192 مشروعاً بإستثمارات 1,8 مليون جنيه ، ثم بنى سويف بـ185 مشروعاً بإستثمارات3 ملايين جنيه ، والشرقية بـ168 مشروعاً بإستثمارات 2,4 ملايين جنيه.

ووجه شعراوى القائمين بالصندوق بتركيز العمل لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في المناطق الأكثر احتياجا والمستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين في تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة بها.

وأشار شعراوى الى أن الوزارة تقوم بوضع البرامج اللازمة للتطوير الدائم في صندوق التنمية المحلية ليقوم بدوره الهام في النهوض بهذا القطاع من المشروعات وذلك من خلال تنفيذ مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بالصندوق، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الإمداد خاصة بقري حياة كريمة ، فضلا عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها ، و توعية المستفيدين من مشروعات الصندوق بمنصة "أيادى مصر" و دورها فى تسويق منتجاتهم ، خاصة الحرفية والتراثية منها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تبسيط الإجراءات التى يتبعها الراغبون فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية ، حيث يتوجه المستفيد الى مقر الوحدة المحلية التى يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى لطلب القرض ، على أن يكون قد انتهى من تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور ، وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما ، مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ، ويقوم الصندوق بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع .



