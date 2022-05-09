شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين فى الاحتفال بيوم النصر: محاولة التهديد قرب حدودنا غير مقبولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال خطاب اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ77 للنصر فى الحرب العالمية الثانية، إن محاولة تهديدنا قرب حدودنا غير مقبولة، والمواجهة لا مفر منها.

وتشهد الساحة الحمراء بموسكو، عرضا عسكريا ضخما بمشاركة مختلف صنوف الأسلحة احتفالا بيوم النصر، كما انطلقت عروض عسكرية وفعاليات أخرى على التوالي في المدن الروسية من أقصى شرق البلاد إلى غربها.



الاحتفال بيوم النصر

وجرت عروض عسكرية بمشاركة جنود ومعدات للجيش الروسي حتى الآن في مدن الشرق الأقصى وسيبيريا، في الساعة العاشرة صباحا، وسيقام العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي الذي سيلقى خلال الفعالية كلمة يترقبها كثيرون في العالم على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



خطاب بوتين

وسيشارك في هذا العرض، الذي سيقوده القائد العام للقوات البرية، الجنرال أوليغ ساليوكوف، 11 ألف عسكري، و131 قطعة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى 77 طائرة مروحية.



يوم النصر فى روسيا

ومن خصائص عرض هذا العام أنه سيسير في الساحة الحمراء ممثلون للقوات المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا، على متن معدات عسكرية تابعة لهم. وفي الساعة الـ15 (12 ظهرا بتوقيت غرينيتش) ستنطلق في موسكو فعالية "الفوج الخالد" التقليدية، حيث سيحمل المشاركون فيها صورا لجنود الحرب الوطنية العظمى خلال مسيرة ستقطع مسافة 7 كيلومترات في شوارع وسط العاصمة الروسية.