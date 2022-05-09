شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الجيش الروسى يحارب من أجل أمن وطنه.. وأمريكا تحاول طمس التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، إن الجيش الروسي يحارب من أجل أمن وطنه وسكان دونباس، متابعا: "واجبنا الحفاظ على من حمى روسيا من النازية وعدم عودتها".

وأضاف بوتين خلال كلمته فى الذكرى الـ77 للنصر فى الحرب العالمية الثانية: "تم التحضير لعمليات عقابية في دونباس ومحاولات لتصنيع أسلحة نووية.. نشر بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا لتهديد روسيا".

وتابع الرئيس الروسى: "نحترم قيمنا وتقاليدنا.. والولايات المتحدة تحاول طمس التاريخ وبث الكراهية ضد الروس".

وتحيي روسيا اليوم الاثنين، الموافق 9 مايو الذكرى، الـ77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حيث انطلقت عروض عسكرية وفعاليات أخرى على التوالي في المدن الروسية من أقصى شرق البلاد إلى غربها.