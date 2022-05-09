شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ رابعة ابتدائى يبدأون امتحان العلوم والمهارات باختبارات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الصف الرابع الابتدائي صباح اليوم، أداء امتحان العلوم والمهارات المهنية بامتحانات نهاية العام بأسئلة مختلفة لكل مدرسة، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى ومنظم وحرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء سير لجان الاختبارات.

وكانت الوزارة أعلنت جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، حيث بدأت الامتحانات يوم الأحد 8 مايو 2022 وتستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.

وقالت الوزارة إنه يؤدى يوم الأحد 8 مايو 2022، الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والاثنين 9 مايو فى العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict، والأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية والخميس 12 مايو فى الرياضيات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة.