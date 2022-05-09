شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وأتربة ونشاط رياح.. العظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع بالحرارة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى ونشاط رياح بأغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على شمال الصعيد ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.