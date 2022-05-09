شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمطارات تشارك مصر للطيران فى الاحتفال بمرور 90 عاما على الإنشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة في إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات علي مشاركة الشركة الوطنية مصرللطيران مناسبة مرور 90 عاما علي إنشائها بوضع شعار الحدث علي جميع شاشات مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية لتعريف المسافرين عبر هذه المطارات من مختلف أنحاء العالم بهذا الحدث مما يؤكد عراقة قطاع الطيران المدني المصري.

وانشئت الشركة الوطنية مصرللطيران في السابع من مايو عام 1932 لتصبح أول شركة طيران في أفريقيا والشرق الأوسط والسابعة على مستوي العالم، وتعد واحدة من الشركات الأولي التي تأسست حول العالم مازالت موجودة وتعمل بإسمها وكيانها حتي الآن، رغم كل التحديات التي واجهت صناعة النقل الجوي علي مدي تاريخه وأطاحت بالعديد من شركات الطيران العالمية.