شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية حلوان تنظم ندوة حماية حقوق الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، ندوة حماية حقوق الملكية الفكرية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الدكتورة عبير سيد رئيس قسم الطباعة والنشر والتغليف، حاضر بالندوة المهندس السيد شعير الخبير في مجال الملكية الفكرية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية ، حيث تولي جامعة حلوان اهتماماً كبيراً بعقد الندوات التوعوية التي تساهم في اكساب الطلاب خبرات مختلفة ومتعددة .

أوضحت الدكتورة ميسون قطب، أن الندوة جاءت لمناقشة أنواع وأشكال الإنتاج الفني وحماية حقوق الملكية الفكرية لها، سواء كانت وسائط أدبية ، أو وسائط انتاجية ، وكيفية التفريق بين أنواع الوسائط وتوفير أسلوب حماية كافي للفنان وللتصميم ، مضيفة أنه تم خلال المحاضرة التطرق لبعض القوانين التي تحكم الملكية الفكرية وتنظمها، كما تم توعية الطلاب بطرق عرض انتاجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع ضمان حقوق ملكيتهم الفكرية وتأمين أعمالهم وعدم انتهاكها أو اقتباسها.