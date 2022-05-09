شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مهلة شهر لأى شخص لم يسدد مستحقات الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية ستعطي مهلة لمدة شهر من تاريخه لأي شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة للهيئة لسرعة سدادها، وستبدأ الهيئة من 9 يونيوالمقبل في نشر قائمة سوداء بأسماء أي شخص أو جهة عليها مستحقات متأخرة لم تقم بسدادها أو صادر ضده أو ضدها حكم نهائي ويماطل أو تماطل في تنفيذه .

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية، أن مال الوقف هو مال الله وحق لما أوقف له لا يسقط بالتقادم، وتحذر من المماطلة في أداء حقه وأنها تعد قائمة سوداء بالمعتدين على أي وقف أو المعطلين لتنفيذ أي حكم لصالحه والمتقاعسين عن أداء حقه عليهم .

وأضافت الهيئة، في تدوينة سابقة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، أنها ستستخدم كل صلاحياتها القانونية في تحصيل مستحقات الوقف وحقوقه وتهيب بجميع المتعاملين مع هيئة الأوقاف بسرعة أداء التزاماتهم تجاه مال الوقف وسداد ما على أى منهم من مستحقات إيجاريه أو تمليكية، حيث إنها بصدد إعلان قائمة مفصلة بالمتقاعسين عن السداد .

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق تحقيق هيئة الأوقاف المصرية رقما قياسيا جديدا في الأرباح والإيرادات، قائلا: "الحمد لله رب العالمين: لقد حققت هيئة الأوقاف المصرية رقما قياسيا جديدا في الفترة من 1 يوليو 2021 حتى الخميس 28 أبريل الجارى".

وتابع وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "أى في 10 أشهر صافي أرباح وإيرادات بلغت مليارًا وستمائة مليون جنيه، وهو أعلى محصلة أرباح في هذه الفترة منذ إنشاء الهيئة".