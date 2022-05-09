شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنعى معلما توفى أثناء عمله بلجنة امتحانات بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، عبد الحميد مرسي عبد الحليم مرسي المعلم الخبير بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية رقم 1 التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية، والذى توفى أثناء أدائه واجبه كرئيس كنترول امتحان الصف الرابع الابتدائي، داعيا الله له الرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان تقرير غرفة عمليات المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والمشكلة لمتابعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، أكد سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي في اليوم الأول أمس السبت بصورة جيدة، ولم يتم رصد شكاوى تعكر سير الامتحانات.

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم، الامتحان في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وكانت نسبة حضور الطلاب فى المحافظات مرتفعة.

فيما أعلن المجلس أن الامتحانات شهدت وفاة عبد الحميد مرسي عبد الحليم مرسي، المعلم الخبير بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية رقم 1 بإدارة أبو كبير التعليمية، حيث وافته المنية بالمدرسة أثناء تأديته العمل كرئيس كنترول امتحان الصف الرابع الابتدائي، وتم عمل محضر إثبات حالة، وجاءت الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعى رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عبد الرؤوف علام، عبد الحميد مرسي، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.