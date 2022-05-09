شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى احتفال الشكر السنوى بكنيسة سوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأحد، في احتفال الشكر السنوي بالكنيسة الإنجيلية بسوهاج، بحضور القس كمال رشدي،رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، والقس عماد شوقي، راعيالكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والمهندس ناصف صبحي، والسادة أعضاء مجلس إدارة الكنيسة، وشعب كنيسة سوهاج.

وقال رئيس الإنجيلية: "نرى حولنا تحديات كثيرة لم نتوقعها، صراعات وحروب تؤثر علينا، وشرور وكراهية أعداء الإنسانية تطل علينا وتحصد أرواح أولادنا وشبابنا الأبطال من قواتنا المسلحة، ولكن يظل رجاؤنا وإيماننا وقرارنا هو الاختيار، اختيار الحياة".

وأضاف رئيس الطائفة: "علينا يا أحبائي أن نتذكر بأن التوبة الصادقة هي اختيار، وأسلوب حياة، والالتزام بمسيرة الله، وأما الخطية، فهي محاولاتنا الدائمة للاستقلالعن الله. نصلي من أجل توبة صادقة، ومن أجل بلادنا وسلام العالم".