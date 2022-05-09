شكرا لقرائتكم خبر عن "قارئ القرآن لا يهان".. ذكرى ميلاد ورحيل قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "قيثارة السماء".. هكذا عٌرف عن الشيخ محمد رفعت، أحد أبرز أعلام قراء القرآن الكريم ليس في مصر فحسب وإنما في العالم أجمع، والذى تمر اليوم 9 مايو ذكرى ميلاده ورحيله، حيث ولد في 9 مايو عام 1882 وتوفى في 9 مايو عام 1950.

”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت في ذكرى ميلاده ورحيله كما يلى:

1. وٌلد الشيخ محمد رفعت في مثل هذا اليوم 9 مايو عام 1882 بدرب الأغوات بحي المغربلين بالقاهرة.

2. كان اسمه واسم أبيه وجده كلها مركبة فهو الشيخ محمد رفعت ابن محمود رفعت ابن محمد رفعت.

3. فقد الشيخ محمد رفعت بصره وهو في سن الثانية من عمره.

4. ألحقه والده بكٌتاب بشتاك المحلق بمسجد فاضل باشا بدرب الجماميز بالسيدة زينب فبدأ حفظ القرآن الكريم في سن الخامسة.

5. كان معلمه الأول الشيخ محمد حميدة وأكمل القرآن حفظا ومجموعة من الأحاديث النبوية.

6. توفى والده "محمود رفعت" والذى كان يعمل مأموراً بقسم شرطة الجمالية وهو فى التاسعة من عمره، فأصبح الطفل "محمد رفعت" عائل أسرته.

7. درس علم القراءات والتجويد لمدة عامين على يد الشيخ عبدالفتاح هنيدى صاحب أعلى سند فى وقته ونال إجازته.

8. بعد 6 سنوات شعر شيخه أنه مميز وبدأ يرشحه لإحياء الليالي في الأماكن المجاورة القريبة.

9. عٌين قارئا للسورة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب عام 1918م.

10. افتتح بث الإذاعة المصرية عام 1934، وذلك بعد أن استفتى شيخ الأزهر عن جواز إذاعة القرآن الكريم فأفتى له بجواز ذلك فافتتحها بآية من أول سورة الفتح.

11. أصيب بمرض في حنجرته عام 1943م فتوقف عن التلاوة وأنفق كل ما يملك على مرضه هذا ورفض أي مساعدات في تكاليف العلاج وكان يقول "إن قارئ القرآن لا يهان".

12. توفى الشيخ محمد رفعت الحياة في مثل هذا اليوم 9 مايو عام 1950م.