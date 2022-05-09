شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ 68 منشأ للحماية من السيول فى 5 محافظات بتكلفة 821 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والرى ، أنه يتم تنفيذ 68 منشأ للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية تزيد عن 53 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى 821 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 62% وهى عبارة عن سدود وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة وجسور حماية وحواجز توجيه في محافظات "القاهرة والجيزة وبنى سويف وأسيوط وسوهاج".

وأشار تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلو مترات، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلو مترا.

يشار إلى أن أعمال الحماية من أخطار السيول وفرت الحماية اللازمة للسكان والمنشآت، حيث وفرت الحماية لمدن "طابا - راس سدر - طور سيناء وقرية أبو صويرة والقرى البدوية على طريق فيران - كاترين ، وتجمعات ابو رزق - ميعر - حيران - الوادى" ، وحماية طرق "النفقشرم الشيخ ، شرم الشيخ دهب ، وادى فيران سانت كاترين"، وحماية خطوط الاتصالات والغاز والكهرباء وأبراج الكهرباء ، وخط مياه "ابورديس - كاترين"، والمنشآت السياحية بخليج نعمة وخليج السويس، ومنفذ طابا البرى، وهى منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.