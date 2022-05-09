شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ 68 منشأ للحماية من السيول فى 5 محافظات بتكلفة 821 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والرى ، أنه يتم تنفيذ 68 منشأ للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية تزيد عن 53 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى 821 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 62% وهى عبارة عن سدود وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة وجسور حماية وحواجز توجيه في محافظات "القاهرة والجيزة وبنى سويف وأسيوط وسوهاج".
يشار إلى أن أعمال الحماية من أخطار السيول وفرت الحماية اللازمة للسكان والمنشآت، حيث وفرت الحماية لمدن "طابا - راس سدر - طور سيناء وقرية أبو صويرة والقرى البدوية على طريق فيران - كاترين ، وتجمعات ابو رزق - ميعر - حيران - الوادى" ، وحماية طرق "النفقشرم الشيخ ، شرم الشيخ دهب ، وادى فيران سانت كاترين"، وحماية خطوط الاتصالات والغاز والكهرباء وأبراج الكهرباء ، وخط مياه "ابورديس - كاترين"، والمنشآت السياحية بخليج نعمة وخليج السويس، ومنفذ طابا البرى، وهى منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.