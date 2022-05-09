شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يؤدون اليوم امتحان العلوم والمهارات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحانات نهاية العام، حيث يؤدون اليوم الاثنين 9 مايو الاختبار فى العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict، والأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية والخميس 12 مايو الامتحان فى مادة الرياضيات، مضيفة أن جميع الأسئلة تأتى من بنوك الأسئلة وتم وضعها من قبل الموجهين فى الإدارات التعليمية وطباعتها حيث يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة، مضيفة أن عدد الأسئلة فى كل مادة 15 سؤالا وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة.