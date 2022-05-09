شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وتكاليف تسجيل المباني بالشهر العقارى وفقا للتعديلات الجديدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثالث على التوالى، تواصل 213 مأمورية شهر عقارى على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري، وفقا للتعديلات الأخيرة.

وأكد الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أن المصلحة حصرت جميع عقود تسجيل العقارات فى مصر منذ نشأة الشهر العقارى عام 1946، وبلغ عدد العقود الموثقة 13 ألف عقد فقط، مشيرا إلى أنه بعد التعديلات الأخيرة التى يجرى العمل بها اعتبارا من 7 مايو الجارى، تستهدف وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى توثيق 7 ملايين عقد خلال الخمس سنوات الأولى لتطبيق القانون الجديد، و20 مليونا خلال الخمسة التالية.

واليوم السابع يقدم للقراء كافة المعلومات الخاصة بالتعديلات الجديدة، من حيث الحالات التى تنطبق عليها نماذج الشهر العقارى الجديدة، وكيفية الحصول على البيان المساحي الرقمي المطلوب، قبل التوجه إلى مأموريات الشهر العقارى وتكاليفه وخطوات التسجيل نفسها والمستندات المطلوبة.

الحالات التي يجوز لها التسجيل

1- من لديه عقد نهائي

2- من لديه عقد عرفي ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية

3- وضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 عاما بحسن نية

أنواع نماذج التسجيل في الشهر العقاري

1- نموذج خاص بحالة تحقيق واقعة مادية

2- نموذج خاص بحالة التصرف من محرر مشهر

3- نموذج خاص بحالة قيد حق عيني تبعي

4- نموذج خاص بحالة شهر عريضة دعوى

5- نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائي "فصل موضوعي"

6- نموذج خاص بحالة شهر حكم نهائي "صلحا أو تسليم بالطلبات"

7- نموذج خاص بحالة شهر حق إرث

8- نموذج خاص بحالة شهر إنهاء وقف

المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي "صورة بطاقة وكيله والتوكيل الصادر له"

2- مشروع المحرر مكتوب على نماذج الشهر العقاري

3- بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي "دبيلو – جي – أس 84" أو ورقيا لخريطة بمقياس رسم بحد أقصى (1:2500) موضحا به العقار المراد تسجيله مظللا والبيانات الخاصة به

4- رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام اعتبارا من 2 يونيو 1992 أو نموذج "10" الخاص بقبول التصالح عن الاعمال المخالفة أو أي مستند يفيد إقامته قبل هذا التاريخ مثل كشف العوائد أو ما يفيد انتفاعه بالمرافق العامة

5- المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها وذلك بعقد عرفي او حكم صحة ونفاذ أو كشف عوائد أو أي مستند رسمي أخر

6- إيصال يفيد سداد الرسوم والمصروفات بقيمة "3900 جنيه"

مستندات إضافية في حالة قيد حق عيني تبعي

-المحرر سند ملكية التصرف وشهادة عقارية من تاريخ سند الملكية حتى تاريخ تقديم الطلب

-قائمة القيد مكتوبة على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر

-مشروع عقد الرهن مكتوبة على الورق المؤمن المخصص للمحررات الموثقة

-المحرر سند الدين

مستندات إضافية في حالة شهر عريضة دعوى:

-مشروع المحرر "صحيفة الدعوى" مكتوبا على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر معتمدا من المحكمة المختصة

-صورة عقد البيع الابتدائي مشهودا عليها من مقدمها بمطابقة الأصل أو تقديم بتعذر تقديمها

مستندات إضافية في حالة شهر حكم نهائي موضوعي:

-مشروع المحرر "الحكم النهائي" مكتوبا على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر

-ما يفيد نهائية الحكم "شهادة بعدم حصول استئناف أو صدور حكم استئنافي"

-عقد البيع الابتدائي مؤشرا عليه بالنظر في الدعوى أو تقديم بتعذر تقديمه ومطابقة البيانات الواردة به مع البيانات الواردة بعريضة الدعوى والحكم

-عريضة الدعوى ما لم تكن مشهرة منسوخة على الورق المؤمن

مستندات إضافية في حالة شهر حكم نهائي صلحا او تسليم بالطلبات:

-مشروع المحرر "حكم الصلح أو الحكم النهائي" مكتوبا على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدة للشهر معتمدا من المحكمة المختصة

-عقد البيع الابتدائي مؤشرا عليه بالنظر في الدعوى أو تقديم بتعذر تقديمه

-ما يفيد نهائية الحكم في غير أحكام الصلح

مستندات إضافية في حالة شهر حق إرث:

-الإعلام الشرعي أو الحكم النهائي المثبت للوراثة.

-المشهر سند ملكية المورث وشهادة عقارية من تاريخ المشهر حتى تاريخ الوفاة

مستندات إضافية في حالة شهر حق إرث:

-مستخرج رسمي من حجة الوقف وحكم نهائي من المحكمة المختصة بالمستحقين والورثة

-شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص أو أي جهة محفوظ لديها الحجة المسجلة بالتغييرات التي طرأت على مصارف الوقف أو شهادة بعدم وجود أي تغير

-صورة من الإخطار الرسمي لرئيس لإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية المتضمن موضوع الطب وبيانات العقار محل الوقف

جهات الحصول على البيان المساحي:

-إدارة المساحة العسكرية

-وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية

-الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

-الهيئة المصرية للمساحة

-المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي هذه الجهات

-294 منفذا بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات

طريقة الحصول على البيان المساحي

1- يدويا عن طريق التوجه إلى المركز التكنولوجي الذي يقع العقار في نطاقه

2- الكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية للتسجيل المساحي العقاري Rsc.mped.gov.eg

تكاليف الرفع المساحي

أولا: العقارات

-حتى مساحة 100 متر بتكلفة 675 جنيه

-مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه

-مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 1500 جنيه

-مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 4725 جنيه

ثانيا: الأراضي المقامة بالمتر المربع

-حتى مساحة 100 متر بتكلفة 1350 جنيه

-مساحة أكبر من 100 وحتى 200 متر بتكلفة 2700 جنيه

-مساحة أكبر من 200 وحتى 300 متر بتكلفة 4050 جنيه

-مساحة أكبر من 300 وحتى 400 متر بتكلفة 5400 جنيه

ثالثا: الأراضي المقامة بالفدان

-حتى مساحة 5 أفدنة بتكلفة 6750 جنيه

-مساحة أكبر من 5 وحتى 10 أفدنة بتكلفة 13500 جنيه

-مساحة أكبر من 10 وحتى 20 فدان بتكلفة 27000 جنيه

خطوات تسجيل العقار في الشهر العقاري

1-التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل

2-تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد

3-خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدي المأمورية تفيد الآتي:

- قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة

- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة

- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه

4-تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته

- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"

- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية"

- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد"

5-يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر

6-تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال

7-تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.

8-عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض