مستشار منظمة الصحة العالمية: التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال ليس فيروسا

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إنه لم يتم رصد أية حالة مصابة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال، موضحاً أنه حتى الآن لم يثبت أنه فيروس كون يتم رصده منذ أسابيع ولم يتم رصد إلا 300 حالة فقط حول العالم، وتابع:" منتشر بصورة ضئيلة جداً ولكن مرض خطير كونه التهابا كبديا حادا يأتى بصورة عنيفة ".

وأضاف "عصمت"، خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "CBC"، :" نتابعه منذ 3 أسابيع وكل الحالات التى تم رصدها حول العالم 300 حالة حتى الآن ولكنها خطيرة، وفاة حالة واحدة كون البقية تم زراعة كبد لهم".

ولفت "عصمت"، إلى أن أعراض هذا المرض تتمثل فى اصفرار فى المنطقة البيضاء بعين الأطفال يصاحبه قىء وإسهال، مناشداً الجميع فور ظهور هذه الأعراض على الأطفال التوجه إلى المراكز الطبية المتخصصة لفحص الطفل.

كانت منظمة الصحة العالمية ترصد انتشار مرض غامض يصيب كبد الأطفال فى 20 دولة.