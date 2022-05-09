شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: نشكر القيادة السياسية على اهتمامها بتطوير مقامات آل البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن المدة الزمنية لترميم مسجد الإمام الحسين، تعد معجزة بكل المقاييس، مشدداً على أن إقامة الصلاة بالمسجد بداية من شهر رمضان الماضى رد على كافة الأكاذيب التي كانت تروج بشأن غلق المسجد خلال الشهر الكريم.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "CBC"، أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس السيسى، بتطوير مقامات آل البيت والمساجد، وتابع:"نشكر القيادة السياسية على اهتمامها بتطوير مقامات آل البيت".

وأكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن عملية بناء المساجد في مصر خلال الفترة الراهنة غير مسبوقة في تاريخ مصر، لافتاً إلى أن مسجد الإمام الحسين لا يخص المصريين وحدهم بل كافة المحبين الذين يأتون من مختلف دول العالم من أجل زيارة المسجد.

وعرض البرنامج تقريراً حمل عنوناً " مقامات آل البيت تبتهج بزيارة المحبين بعد إعادة فتحها مرة أخرى"، تضمن مراحل التطوير الكبير الذى طال المقامات والمساجد الملحقة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.