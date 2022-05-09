شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا: انضمامنا للناتو سيكون له عواقب ونحن جاهزون لجميع المواقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تيتي توبوراينن وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفنلندية إن انضمام بلادها المحتمل إلى الناتو سيكون له عواقب على العلاقات مع روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفنلندية : لا نتوقع هجوما عسكريا، لكننا نتوقع نوعا من رد الفعل، نحن جاهزون لجميع المواقف منذ الحرب العالمية الثانية، ونأمل بالطبع ألا يكون هذا ضروريا، لأنه في مصلحة روسيا أن تتصرف بشكل لائق.

وأوضحت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفنلندية أنهم في فنلندا يسمعون تقارير مستمرة تفيد بأن روسيا ستكون غير سعيدة للغاية بانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، مشيرة إلى أن فنلندا لها الحق في أن تختار بنفسها، وإذا قررت التقدم لعضوية الناتو فلن تفعل ذلك ضد أحد، ففنلندا لا تهاجم أحدا، معربة عن قناعتها بأن الناتو تحالف دفاعي.

وأوضحت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي الفنلندية أنه من الممكن أن يتم تقديم طلب الانضمام إلى حلف الناتو في المستقبل القريب، فور اتخاذ القرار من قبل رئيس فنلندا في 12 مايو، مستردة: نحن متوافقون مع حلف الناتو بنسبة 100٪، واستثمرنا المليارات في دفاعاتنا واشترينا مؤخرا 60 مقاتلة F-35، وبهذا الشكل سنكون رافدا للناتو وليس عبئا عليه.