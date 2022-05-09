شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع البابل شيت فى الامتحان والان مع تفاصيل الخبر
ونقدم فى التقرير التالى كيفية تعامل الطالب مع البابل شيت.
ـ اكتب بياناتك بشكل صحيح ودقيق على البابل شيت.
ـ تشمل البيانات " الاسم ورقم الجلوس واللجنة والمادة".
ـ لا تضع الإجابة فى البابل شيت إلا إذا كنت متأكد من صحتها.
ـ إذا وضعت إجابة وأردت تغييرها ضع علامة "×" على الدائرة الخطأ وظلل الدائرة الصحيحة الدالة على الإجابة.
ـ اقرأ السؤال جيدا فى كراسة الأسئلة ثم قم بوضع الإجابة وفق ترتيب الاختيارات فى البابل شيت.
ـ إذا شكيت فى إجابة سؤال عليك الإجابة عنها داخل كراسة الأسئلة، ثم قم بنقل الإجابة فى البابل شيت.
ـ ضرورة الإجابة بشكل مرتب وفق كراسة الأسئلة لأن ترتيب الأسئلة سيكون هو نفس ترتيب الاختيارات داخل البابل شيت.
ـ كن حريصا على معرفة رقم السؤال بشكل جيد عن اختيار الإجابات.
ـ بعد الانتهاء من الإجابة ضع ورقة البابل شيت داخل كراسة الأسئلة وسلمها إلى الملاحظ.