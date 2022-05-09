شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع البابل شيت فى الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ 20 يونيو فى المواد غير المضافة للمجموع و26 فى المواد الدراسية الأساسية ورقيا وفق نظام البابل شيت.

ونقدم فى التقرير التالى كيفية تعامل الطالب مع البابل شيت.

ـ اكتب بياناتك بشكل صحيح ودقيق على البابل شيت.

ـ تشمل البيانات " الاسم ورقم الجلوس واللجنة والمادة".

ـ لا تضع الإجابة فى البابل شيت إلا إذا كنت متأكد من صحتها.

ـ إذا وضعت إجابة وأردت تغييرها ضع علامة "×" على الدائرة الخطأ وظلل الدائرة الصحيحة الدالة على الإجابة.

ـ اقرأ السؤال جيدا فى كراسة الأسئلة ثم قم بوضع الإجابة وفق ترتيب الاختيارات فى البابل شيت.

ـ إذا شكيت فى إجابة سؤال عليك الإجابة عنها داخل كراسة الأسئلة، ثم قم بنقل الإجابة فى البابل شيت.

ـ ضرورة الإجابة بشكل مرتب وفق كراسة الأسئلة لأن ترتيب الأسئلة سيكون هو نفس ترتيب الاختيارات داخل البابل شيت.

ـ كن حريصا على معرفة رقم السؤال بشكل جيد عن اختيار الإجابات.

ـ بعد الانتهاء من الإجابة ضع ورقة البابل شيت داخل كراسة الأسئلة وسلمها إلى الملاحظ.