شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مبادرة حياة كريمة تحول قرى نصر النوبة بأسوان إلى نموذجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية داخل محافظة أسوان، ومنها قرية الدكة التى بدأت تتغير ملامحها من قرية بسيطة تفتقر إلى الخدمات إلى قرية نموذجية.

أكد ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، أن المشروعات الجارية بقرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة يستفيد منها 17 ألف نسمة داخل 5 توابع هى: "كشتمنة شرق وكشتمنة غرب ودهميت وإمبركاب ودابود".

وأضاف رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، أن المشروعات تشمل مجمع الخدمات ، وأيضاً المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 80 % ، وأعمال شبكات خطوط الطرد بالقرية ، وكذا شبكات مياه الشرب والتى تراوحت نسب التنفيذ فيها ما بين 45 % إلى 85 % ، فيما وصلت نسبة التنفيذ بنقطة الإسعاف بدابود إلى 85 % ، وهو الذى يتوازى مع القيام بتنفيذ الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة لعدد من المدارس ومراكز الشباب.



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