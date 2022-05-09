شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما تم إنجازه فى مشروع مثلث ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة، أعمال تطوير على قدم وساق، حيث يتم بناء 9 أبراج خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل.

وفى النقاط التالية نوضح ما تم إنجازه فى المشروع:

ـ تم الانتهاء من المرحلة الأولى تشمل 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو.

ـ تم تشطيب الوحدات السكنية والإدارية.

ـ تم طرح الوحدات الإدارية والمحال التجارية للجمهور.

ـ تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين فى العودة وعددها 936 وحدة، وتشطيبها.

ـ سيتم تسليم الوحدات السكنية للسكان الراغبين في العودة خلال أيام.

ـ الانتهاء من إنشاء البرج السكنى الاستثمارى ويضم 134 وحدة سكنية.

ـ الانتهاء من البرج الإدارى، ويتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

ـ يتم تنفيذ مشروع على الكورنيش بواقع 3 أبراج وتتكون من 534 وحدة ويبلغ ارتفاعها 30 دورا .

ـ يتم بناء 2 برج، فندقي وسكني إداري على شارع الجلاء، يتكون من 16 دورا و5 بوديوم و2 جراج.

يذكر أنه من المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، أطوال الأبراج يصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.