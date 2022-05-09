شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع كتاب "الجاهلية والصحوة" لوزير الأوقاف بمؤتمر الوحدة الإسلامية بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مؤتمر الوحدة الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، توقيع كتاب: "الجاهلية والصحوة" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقالت الوزارة، إن حفل التوقيع استمر لنحو ساعة ونصف، حيث تم توقيع الكتاب وإهداؤه لأكثر من مائة عالم ومفكر وكاتب من مختلف دول العالم، مع نقاش حول أفكار الكتاب الأساسية وهو ما حاز إعجاب وثناء العلماء المشاركين في المؤتمر .

جدير بالذكر أن كتاب "الجاهلية والصحوة" هو من طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويبين بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه، وليّها أعناق النصوص ، واجتزائها من سياقها، واللعب بمدلول بعض الألفاظ ؛ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة.

ويوضح أن مفهوم الجاهلية الذي حاولت الجماعات المتطرفة رمي مجتمعاتنا المؤمنة الموحدة به مغالطة بينة، ومردود عليه شكلًا ومضمونًا، لغةً وفكرًا، كما أن إطلاق هذه الجماعات لمصطلح الصحوة على نفسها مغالطة أشد، وأكذوبة أشنع.

ويكشف عن تزييف هذه الجماعات للحقائق، وعن مخاطر التسميم الفكري، ويبرز خطر المنافقين الجدد، والمترددين، وأُجراء الإخوان، ويؤكد على حرمة الدماء والأعراض والأموال، وحتمية مواجهة أهل الشر، لحماية مجتمعاتنا من التطرف وخطر العَمالة والخيانة.

وأهدى وزير الأوقاف عددًا ممن التقى بهم نسخًا من إصدارات الأوقاف ، ومن أبرزها كتاب "الجاهلية والصحوة"، كما لخص لهم بعض مضامينها ، وهو ما حاز ثناء وإعجاب المشاركين في المؤتمر من الوزراء والسفراء والعلماء والمثقفين ، الذين أشادوا بهذه الإصدارات وعبروا عن إعجابهم الشديد بما تضمنته هذه الإصدارات من فكر تجديدي مستنير.