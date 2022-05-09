شكرا لقرائتكم خبر عن جمال ياقوت: القانون الجديد قضى على التعقيدات السابقة لتسجيل العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إن عملية شراء وتوثيق العقارات قديماً كانت تتم بعيداً عن أعين الدولة وبطرق عرفية غير قانونية، ولكن الآن فى ظل القانون رقم 9 لسنة 2022، والذى يتماشى مع الجمهورية الجديدة أصبحت مصلحة الشهر العقارى فى مرحلة أعياد.

وأضاف "ياقوت"، خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "CBC"، أن مصلحة الشهر العقارى بدأت فى استقبال المواطنين لتسجيل الوحدات السكنية بعد تطبيق القانون الجديد الذى قضى على جميع التعقيدات والمدة الزمنية الطويلة التى كان يستغرقها التسجيل فى السابق، والتى باتت لا تستغرق أكثر من 37 يوماً ويتم نقل الملكية.

وأكد "ياقوت"، أن القانون سيجعل كافة العقارات بمصر مسجلة باستثناء العقارات المخالفة والتى لم تستوف الشروط، مشدداً على أن عملية الرسوم تختلف حسب مساحة العقار، وأقصى رسوم ممكن أن يدفعها المسجل لن تتجاوز الـ3 آلاف و900 جنيه، وهناك رسوم لا تتجاوز الـ500 جنيه فما أعلى.