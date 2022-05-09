شكرا لقرائتكم خبر عن "الرادارات الجديدة" ترصد السرعات الجنونية بميزة التقاط الصور الملونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الأجهزة المعنية فى تنفيذ خطة لمواجهة السرعات الجنونية للحد من وقوع الحوادث بالمحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، حيث قامت بتركيب العديد من الكاميرات والرادارات بمعظم المحاور والتى يكون لها خاصية التقاط المخالفات وتصوير السائق المخالف وإرسالها لنيابة المرور لتوقيع مخالفات عليهم وتغريمهم مبالغ مالية.

وتتميز تلك الكاميرات والرادارات بعمليات تصوير السيارات المخالفة للسرعات المقررة لها فى الظلام وهى صور ملونة وبمجرد التقاط المخالفة يتم توقيعها على صاحب السيارة لتقليل نزيف الأسفلت بعد وقوع العديد من الحوادث المرورية وسط انتشار الخدمات أعلى الطرق، ومن تلك المخالفات ربط حزام الأمان والسرعات الجنونية والمخالفة للسرعات المقررة على الطرق والانتظار الخاطئ والتخطى الخاطئ ومخالفات طمس اللوحات المعدنية، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

وتم تركيب نوع حديث من الرادارات بمحاور القاهرة، ومنها الرادار الفرنسى تفعيله على طريق المطار الجديد، ومحور المشير، ومحور المليون شجرة، ومحور جوزيف تيتو بالقاهرة، إضافة إلى بعض الطرق السريعة بين المحافظات، كما تم تركيب رادار إلمانى بطريق السويس والطرق الدائرية وتتميز الرادارات بالتقاط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان إلى تجاوز السرعات المقررة قانونا إلى التحدث فى المحمول إلى عدم الالتزام بالحارة المرورية وتجاوز السرعات فى كل حارة مرورية على الطرق السريعة.

وتم تركيب تلك الكاميرات والردارات بقاطعات الطريق الدائرى و محور صفط اللبن ومحور التسعين وبمناطق القاهرة الجديدة و التجمعات وطريق السويس والإسماعيلية والإسكندرية الصحراوى وبإشارات الميادين ومنها ميدان التحرير و الجلاء وميدان الجيزة ومصطفى محمود وبمنزل محور صفط اتجاه جامعة القاهرة و ميدان النهضة وشوارع جامعة الدول العربية وأول شارع فيصل وبمصر الجديدة فى ميدان روكسى وسيتم تعميمها بباقى قطاعات القاهرة و الجيزة خلال الفترات المقبلة.

كما تقوم تلك الرادارات بمراقبة السرعات على الطرق المحاور وداخل الكتل السكانية لـ 40 كيلومترا / فى الساعة وداخل المدن 60 كيلومترا / الساعة وتكون جودة الصورة ليلا تصل حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر.

كما تسمح الرادارات ليلا فى قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، تستطيع مسح العديد من السيارات فى نفس الوقت فى جميع الاتجاهات كما تلتقط فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفى قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية، قراءة الشريحة الذكية للاصق الإلكترونى الجديد وتسجيل بياناتها ربط تلك المعلومات بمعلومات قائد المركبة المسجل على قاعدة البيانات.