شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: اكتمال مرحلة أخرى من إجلاء المدنيين عن "أزوفستال" بماريوبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أوسنات لوبرانى، اكتمال مرحلة أخرى من إجلاء المدنيين عن "أزوفستال" ومناطق أخرى فى ماريوبول شملت أكثر من 170 شخصا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه اليوم اكتملت بنجاح مرحلة أخرى من إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال للمعادن ومناطق أخرى حول ماريوبول. وأؤكد بارتياح كبير أن أكثر من 170 شخصا تعرضوا لقصف مكثف لأكثر من 10 أسابيع، ويمكنهم الآن أخذ قسط من الراحة فى زابوروجيا، حيث ستقدم لهم المنظمات الإنسانية المساعدة الفورية" ليصل مجموع من تم إجلاؤهم أكثر من 600 شخص من منطقة ماريوبول.

وفى وقت سابق قال قائد اللواء 36 مشاة البحرية للجيش الأوكرانى، فلاديمير بارانيوك، والذى استسلم مع قواته للجيش الروسى فى ماريوبول، إن كييف لم تفى بوعودها لتقديم الدعم للقوات المحاصرة فى ماريوبل.

وأضاف بارانيوك - فى تصريحات خاصة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الأحد أن كييف دعتنا للصمود، وأكدت أن هناك قوات آتية لكسر الحصار ومساعدتنا، فى حين أعلن مسؤولون حكوميون استحالة إنقاذ العسكريين الأوكرانيين فى ماريوبول".

وتابع: "لقد وعدونا ببعض المساعدة لكنها لم تأت، مما دفعنا إلى الخروج باتجاه وحداتهم فى أزوفستال".

وأشار إلى أن أوكرانيا يجب أن تقدم تنازلات لوقف هذا النزاع، مثل عدم الانضمام للناتو، وضمانات عدم الاعتداء"، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك أطراف ضامنة تستطيع تأكيد تلك الاتفاقيات".