أحد البحارة المصريين العائدين لأرض الوطن لإكسترا نيوز: أشكر الرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحد البحارة المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد إنهاء أزمتهم باليمن، عن سعادته الغامرة بعدوته سابقا إلى القاهرة موجها رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "أشكر الرئيس السيسى الأب مهما تكلمنا وسطرنا بالأقلام فى الكتب لن نوفيك حقك فحينها علمنا أنك أوليت اهتماما بأزمتنا كنا فى قمة السعادة لأننا نعلم أنك لا تترك أبناء الشعب المصرى داخليا وخارجيا"، وجاء ذلك خلال لقاء حصرى لقناة إكسترا نيوز.

كان قد وصل البحارة المصرين الـ20 الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن اليوم بعد التوجيهات الرئاسية بتأمين عودتهم.

وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية قد ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وإعادتهم للوطن سالمين.