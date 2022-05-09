شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض قيودا على التأشيرات لـ2596 عسكريا روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض قيود على التأشيرات لـ2596 عسكريا روسيا بسبب العملية الروسية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه تقرر فرض قيود على تأشيرات 2596 شخصا من ممثلي القوات المسلحة الروسية و13 مسؤولا عسكريا بيلاروسيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأشخاص الخاضعين لقيود التأشيرات هم "العسكريون الذين ورد أنهم شاركوا في عمليات عسكرية في بوتشا.