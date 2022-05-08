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واشنطن تفرض قيود على التأشيرات لـ2596 عسكريا روسيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض قيود على التأشيرات لـ2596 عسكريا روسيا بسبب العملية الروسية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه تقرر فرض قيود على تأشيرات 2596 شخصا من ممثلي القوات المسلحة الروسية و13 مسؤولا عسكريا بيلاروسيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأشخاص الخاضعين لقيود التأشيرات هم "العسكريون الذين ورد أنهم شاركوا في عمليات عسكرية في بوتشا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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