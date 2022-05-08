فرحة وزغاريد أسر البحارة المصريين العائدين لأرض الوطن من اليمن.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية فرحة عارمة من الأهالى والأسر عقب الإعلان عن وصول ذويهم الصيادين الذين كانوا محتجزين بدولة اليمن بعد احتجازهم لفترة تصل إلى 100 يوم، عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى للإفراج عنهم.

وتجمع عدد من أهالى وأسر 10 صيادين بمدينة المطرية بعد احتجاز ذويهم بدولة اليمن بعد تخطيهم للمياه الإقليمية على متن مركب صيد تحمل إسم ( نور البحار) وهى تابعة لأحد الصيادين بمدينة المطرية، للاحتفاء قبل لحظات من وصول ذويهم لمسقط رأسهم بالمطرية.

وأطلقت سيدات المطرية وزوجات الصيادين الزغاريد فرحا بعودة ذويهم من اليمن سالمين، موجهين الشكر للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسى لتدخله للإفراج عن ذويهم، حيث أكدت زوجة أحد المفرج عنها أنها: "مش مصدقة حتى الآن الإفراج عن زوجى.. شكرا يا ريس شكرا يا مصر... أخيرا فرحنا"؛ فيما واصلت سيدات المفرج عنهم الزغاريد والفرحة فى انتظار وصول ذويهم بعد قليل.

يذكر أن 20 صيادًا من بينهم 10 صيادين من محافظة الدقهلية، و10 أخرين من محافظة دمياط، وكان قد وصل البحارة المصريين الـ 20 الذين تم تأمين الإفراج عنه باليمن إلى أرض الوطن، بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية.

وكانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وإعادتهم للوطن سالمين؛ وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكدوا أنهم كانوا على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى على إنهاء أزمتهم.