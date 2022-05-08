شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد الطاروطى يعتذر عن خطأ فى قراءة قرآن فجر الجمعة..ويؤكد: حدث سهوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ محمد الطاروطى، قارئ القران الكريم بالإذاعة والتليفزيون، إنه يعتذر عن الخطأ الذى ارتكبه أثناء تلاوة قرآن فجر يوم الجمعة الماضية عبر إذاعة القران الكريم، مؤكدا أنه ليس هناك أحد كبير على الخطأ وأنه يعترف بخطئه هذا ومستعد لأى عقوبة توقعها نقابة القراء واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضاف الطاروطى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه أثناء قراءته لقرآن الفجر وتحديد من سورة يوسف قوله تعالى "فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ" أخطا فى كلمة رأينه فقال سهوا رأيناه، موضحا أنه انضم إلى إذاعة القران الكريم منذ 2011 وبدأ يقرأ القرآن فى الإذاعات الخارجية عام 2019.

كانت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، تواصلت مع مسئولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما بدر من أحد قراء القرآن الكريم، الذى أخطأ فى فجر الجمعة.

وأوضحت النقابة فى بيان اليوم، أن مسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تعهدوا بصدور قرار حاسم خلال ساعات، ومن جانب النقابة قررت استدعاء القارئ للتحقيق معه أمام لجنة المتابعة بالنقابة بالجلسة القادمة يوم 28 مايو الجارى.