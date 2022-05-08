شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: قناة السويس حققت أرقاما قياسية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الشعب المصرى على قناة السويس، وتابع: "حققنا أرقاما قياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى، والقناة بخير وحققنا إيرادات جيدة".

وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر قناة "النهار"، أنه تم تكريك 20.7 مليون متر مكعب بمشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة، وهو ما يشير إلى تكريرك 25% من حجم العمليات المطلوب، و لم نستعن بأى معدة من الخارج وهو ما يوفر عملة صعبة للبلاد.

وأكد "ربيع"، أن تكرير القناة يعد مشروعا مهما جداً يحسن الملاحة في الجزء الجنوبى من قناة السويس، ويرفع عدد السفن العابرة إلى 6 سفن زيادة في المجرى الملاحى في ذات الوقت.