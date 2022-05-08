شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد للرئيس السيسى مساندة السودان لمصر فى جهود مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الذى أعرب للرئيس عن خالص التعازى في شهداء العملية الإرهابية التي وقعت غرب سيناء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً تضامن ومساندة السودان لمصر فى جهود مكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسى، عن تقديره تجاه اللفتة الأخوية من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التى تجسد الأواصر والروابط الأخوية التاريخية بين بلدى وشعبي وادى النيل.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية