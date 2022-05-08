شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: يجب تزويد أوكرانيا بأسلحة تمكنها من استعادة أراض احتلتها روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى اجتماع قادة السبع ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن هناك ضرورة لتزويد أوكرانيا بأسلحة تمكنها من استعادة الأراضى التى تحتلها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى أن أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة تسمح لها ليس فقط بالاحتفاظ بأراضيها، ولكن أيضا باستعادتها، لافتا إلى أن العالم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بشكل أسرع لدعم أوكرانيا، مؤكدا ضرورة زيادة الضغط الاقتصادى على روسيا.

وفى وقت سابق قال قائد اللواء 36 مشاة البحرية للجيش الأوكراني، فلاديمير بارانيوك، والذى استسلم مع قواته للجيش الروسى فى ماريوبول، أن كييف لم تف بوعودها لتقديم الدعم للقوات المحاصرة فى ماريوبل.

وأضاف بارانيوك - فى تصريحات خاصة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الأحد أن كييف دعتنا للصمود، وأكدت أن هناك قوات آتية لكسر الحصار ومساعدتنا، فى حين أعلن مسئولون حكوميون استحالة إنقاذ العسكريين الأوكرانيين فى ماريوبول".

وتابع : "لقد وعدونا ببعض المساعدة لكنها لم تأت، مما دفعنا إلى الخروج باتجاه وحداتهم فى أزوفستال".

وأشار إلى أن أوكرانيا يجب أن تقدم تنازلات لوقف هذا النزاع، مثل عدم الانضمام للناتو، وضمانات عدم الاعتداء"، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك أطراف ضامنة تستطيع تأكيد تلك الاتفاقيات".