شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس: زيادة الكراكات تمكننا من إنهاء توسعة المجرى الملاحي في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد الكراكات بقناة السويس وصل إلى 8 كراكات، بعد دخول الكراكة "طارق بن زياد" إحدى الكراكات التابعة للهيئة للعمل بمشروع توسعة القناة، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

أضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن ارتفاع أعداد الكراكات التي تقوم بتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس، يمكن الهيئة من انتهاء عملية التوسعة وتعميق المجرى الملاحي في يونيو المقبل.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس مجرى ملاحي مفتوح للجميع، ولا تفرق بين أي سفينة ترفع أي علم، وتسمح لجميع السفن بالعبور دون تمييز، باستثناء السفن التي تحمل مخدات، مردفا: "كذلك قناة السويس بعيدة عن السياسة، وفقا للمعاهدات الدولية".

وبشأن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، قال رئيس هيئة قناة السويس: "وصلنا إلى 15 مليون متر مكعب، وانتهينا من نسبة 85% من أحواض الترسيب".