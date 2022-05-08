شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العائلة المصرية ينعي شهداء مصر في حادث سيناء الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى بيت العائلة المصرية ببالغ الحزن شهداء مصر الأبطال من قواتنا المسلحة الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغادر فى سيناء.

وجاء فى نص البيان الصادر اليوم عن بيت العائلة المصرية، "رئيسا بيت العائلة المصرية والأمين العام والأمين العام المساعد والمنسق العام لبيت العائلة ومجلس أمناء بيت العائلة المصرية ولجانه التنفيذية وفروعه ينعون ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الأبطال من أبناء قواتنا المسلحة الذين اغتالتهم يد الإرهاب الغادر بسيناء داعين المولىتبارك وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يتقبلهم مع الشهداء والصالحين وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل ".

وأوضح البيان أنهم يتقدمون بخالص التعازى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولأسر شهداء مصر الأبطال البواسلولقواتنا المسلحة ويؤكدون وقوفهم صفا واحدا مع أبطالنا من جنود وضباط قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة فى مواجهة الإرهاب مجددين الدعم للجهود التى تقوم بها القيادة المصرية فى مواجهة الإرهاب والتطرف، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وجعلها واحة للأمن والأمان.