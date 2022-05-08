شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب جهاز ليزر طبي وعدسات وقطع غيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمدمحمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالتنسيق مع ادارة البحث الجنائي بقريةالبضائع من ضبط تهريب جهاز ليزر طبي مستعمل وكمية من العدسات وقطع الغياروأجزاء اجهزه الليزر الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود الواردة بجمرك بريد ايجيبت إكسبريس فيديكسبرئاسة جون جميل فوزي مدير الجمرك اشتبه طارق فرج مأمور الحركه فى مشمولبوليصة الشحن رقم 271158966862 الواردة من أمريكا ومحرر عنها البيان الجمركي رقم77165 لسنة 2022 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جهاز معملي نظر لوجودلاصق مستعار علي الجهاز ووجود آثار استعمال عليه .

وبالعرض علي جون جميل فوزي مدير الجمرك قرر تمريره على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد أمين مأمور الفحص ومحمد سعد رئيس القسم ومحمد جمال مديرالإدارة فتم الإفادة بوجود أجسام غريبة داخل الطرد وتأكيد الاشتباه.

وتم تشكيل لجنه للكشف والمعاينة وفتح الطرد من محمد فتحي مدير الحركة ومحمد عبدالعزيز مدير ادارة التعريفة ومصطفي أمين مامور الحركة ومحمد عبد العال مأمورالتعريفة ومحمود عبد الجواد بالإجراءات فتبين أن الطرد عبارة عن جهاز ليزر طبيمستعمل محظور استيراده ومخبأ بداخله كمية من العدسات والاجزاء وقع غيار أجهزةالليزر الطبية المتنوعة بإجمالى 6300 قطعة .

قرر محمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية بالقاهره إتخاذ الإجراءات القانونيةوتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٤ لسنه ٢٠٢٢ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك وهالة محمودمستشار رئيس المصلحه والمشرف علي قرية البضائع بتشديد الرقابه علي المنافذالجمركيه واحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .