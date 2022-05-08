شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة قراء القرآن الكريم تحقق مع قارئ أخطأ في تلاوة قرآن الفجر بالإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، تواصلها مع مسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما بدر من أحد قراء القرآن الكريم، الذى أخطأ فى فجر الجمعة.

وأوضحت النقابة فى بيان اليوم، أن مسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تعهدوا بصدور قرار حاسم خلال ساعات، ومن جانب النقابة قررت استدعاء القارئ للتحقيق معه أمام لجنة المتابعة بالنقابة بالجلسة القادمة يوم 28 مايو الجارى.