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السودان: العمليات الإرهابية الجبانة لن تكسر إرادة حكومة وشعب مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعرب السودان عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي في سيناء أمس، والذي استشهد فيه ضابط و10 جنود، مؤكدا أن مثل هذه العمليات الجبانة لن تكسر إرادة الحكومة والشعب المصري، في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.


وأكدت وزارة خارجية جمهورية السودان -في بيان مساء اليوم الأحد- تضامنها ودعمها الكامل لجهود مصر الحثيثة في مكافحة الإرهاب، معربا عن تعازيها للقيادة الرشيدة بمصر الشقيقة وأسر الضحايا، وتمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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