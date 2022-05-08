شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد الدراسات الاستراتيجية بالجزائر: مصر قادرة على اقتلاع جذور الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عبد العزيز مجاهد مدير المعهد الجزائري الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، المستشار السابق للرئيس الجزائري للشؤون الأمنية، أن مصر والجزائر تتشاركان في "هموم" مكافحة الإرهاب أينما كان وحيثما وجد، معربا عن ثقته في قدرة مصر على اقتلاع جذور الإرهاب نهائيًا بفضل تلاحم جبهتها الداخلية.



وأوضح مجاهد -في تصريحات إلى مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) في الجزائر- أن الإرهاب ظاهرة عالمية تفرض على كافة الدول الاتحاد من أجل تسليط الأضواء الكاشفة على كل من يساعد ويمول ويشجع الإرهاب في العالم أجمع.



وأضاف مجاهد أن الإرهابيين يعملون في الخفاء، ويعتمدون على عنصر المفاجأة، ويرتبط تمويلهم ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، داعيا المجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل تجفيف منابع تمويله.



وعن دور القوى الدولية في مكافحة الإرهاب، تساءل المستشار السابق للرئيس الجزائري للشؤون الأمنية قائلًا: "الإرهاب هو عدو الجميع، ولكن هل الجميع يتصدى بفعالية للإرهاب؟"، مثمنا أهمية كشف وفضح من يقوم بتمويل ومساعدة الإرهاب على الصعيد الدولي.



وأكد مدير المعهد الجزائري الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أن مصر والجزائر قادرتان على دحر الإرهاب بفضل التلاحم القوي بين شعبيهما وجيشهما الوطني، وهو الأمر الذي يقوي جبهتهما الداخلية لمواجهة آفة الإرهاب على جميع الأصعدة.