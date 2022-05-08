شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعض، بهيئة الأرصاد الجوية عن أحوال الطقس خلال الساعات القادمة، مضيفة أن فصل الصيف لم يبدأ حتى الآن.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، أن البلاد ستشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى، وتصل لـ32 درجة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والتى ستصل لـ40 درجة.

وأكدت مدير الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف من المفترض أن يبدأ خلال شهر ونصف من الآن، مشددة على أن هناك نشاط للرياح بمناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى الغرب.