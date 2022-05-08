شكرا لقرائتكم خبر عن بوريس جونسون: سنواصل ضمن مجموعة السبع الضغط على بوتين بأية وسيلة ممكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إن بلاده ستواصل ضمن مجموعة السبع الضغط على بوتين بأية وسيلة ممكنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الصواريخ الدفاعية الساحلية "باستيون" أطلقت صاروخ من طراز "أونيكس" عالى الدقة من ساحل البحر الأسود باتجاه منشآت عسكرية فى أوكرانيا ودمرتها.

وقالت وزارة الدفاع فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأحد، "كجزء من تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة أخرى بأسلحة عالية الدقة استهدفت البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة لأوكرانيا، حيث أطلق طاقم نظام الصواريخ الساحلى باستيون من ساحل البحر الأسود صاروخ أونيكس عالى الدقة على الهدف الأرضى المحدد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن دفاعاتها الجوية أسقطت قاذفتين أوكرانيتين فوق جزيرة زميينى "جزيرة الأفعى"، إضافة إلى تدمير سفينة حربية أوكرانية قبالة أوديسا.

ومن جهتها،أدانت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، بشدة الهجوم الجوى الروسى على مدرسة فى بيلوجوروفكا فى لوجانسك التى أسفرت إلى مقتل ما لايقل عن 60 شخصًا.