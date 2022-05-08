شكرا لقرائتكم خبر عن تلقى أوراق الترشح لانتخابات فرعيات نقابة العلوم الصحية بإجمالى 312 مقعدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق الماراثون الانتخابي، لـ26 نقابة فرعية تابعة للعلوم الصحية، في كافة محافظات مصر، اليوم الأحد 8 مايو 2022، وتضم 312 مقعدا، وذلك على مقاعد رؤساء اللجان النقابية والبالغ عددهم 26 رئيس لجنة، وأعضاء مجالس إداراتها بإجمالي 286 مقعدا.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، على أن النقابة وفرعياتها، اتخذت التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي، وبما يضمن النزاهة والشفافية في كافة المراحل والإجراءات، حيث تتلقى اللجان العليا للانتخابات بالمحافظات، والتي يترأسها قاضي بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، أوراق المرشحين الأحد والاثنين 8 و 9 مايو 2022.

وتستقبل نقابة العلوم الصحية، المرشحين لمساعدتهم في استيفاء الأوراق، وأعلنت جدول الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، حيث تعلن أسماء المرشحين يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و 11 مايو، وتتلقى اللجنة العليا للانتخابات الطعون يوم الخميس 12 مايو، والبت فيها في يوم الجمعة 13 مايو، وإعلان الكشوف النهائية السبت والأحد 14 و 15 مايو.

وتجرى الانتخابات الاثنين 16 مايو، وتعلن النتيجة والتظلم منها الثلاثاء 17 مايو، ويتم البت في التظلمات الأربعاء 18 مايو، وتودع الأوراق لدى اللجنة العليا للانتخابات النقابية، بالمقرات التي تحددها مديريات القوى العاملة بالمحافظات، يومي الخميس والجمعة 19 و 20 مايو.

ويتطلب من كل مرشح، تقديم عدد من الأوراق المطلوبة، وهي:

- صور من بطاقة الرقم القومى.

- صورة شهادة الميلاد.

- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن الوظيفة التى يشغلها والدرجه الوظيفية "بيان حالة وظيفية".

- شهادة تفيد بآداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة معتمدة من المنظمة النقابية "اللجنة النقابية" أو النقابة العامة، تفيد عضوية المرشح فى الجمعية العمومية، وأنه مسددا اشتراكاته بصفة منتظمة لمدة 3 سنوات متتالية منتظمة، وحتى تاريخ فتح باب الترشح.

- إقرار من العامل بالقطاع الخاص أنه غير مفوض باختصاصات صاحب العمل "لغير موظفى الحكومة".

- إقرار من المرشح بأنه غير منضم لعضوية منظمة نقابية من ذات التصنيف المهنى.

- إقرار مكتوب بأن المرشح ليس صاحب عامل.

- إقرار من المرشح بأنه ليس من رؤساء القطاعات أو رؤساء مجالس الإدارات.

- شهادة طبية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة، تفيد خلو المرشح من السموم "كشف المخدرات".

أما المستندات المطلوبة، فهي كالآتي:

نموذج رقم (1)

- طلب الترشح لـ "عضوية / رئاسة" اللجنة النقابية العمالية / المهنية".

وتكون صيغة الطلب، موجهة للمستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات النقابية العمالية بمديرية القوي العاملة، متضمنة معلومات عن المرشح، من حيث الاسم، واسم الشهرة، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والمحافظة، ومحل الإقامة، ومقر العمل، والوظيفة، الدرجة المالية، والمؤهل الدراسي، والتليفون، والمقر الانتخابي "المركز الرئيسي / الفرع / الإدارة" المرشح عليه.