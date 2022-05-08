تطييب رفات القديس مارمرقس فى كنيسته بمونتريال وشرق كندا.. صور

القاهرة - سامية سيد - طَيَّبَ صاحبا النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، رفات القديس مارمرقس الرسول، وذلك فى عشية عيد القديس كاروز الديار المصرية، الذى تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

وكان نيافة الأنبا بولس قد استقبل نيافة الأنبا رافائيل لدى وصوله مطار مونتريال أمس، فى إطار زيارته لكندا حيث من المنتظر أن يزور عددًا من الكنائس هناك ويصليقداسات ويلقى عظات بها.