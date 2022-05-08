شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين ينعى مدرس الشرقية المتوفي بلجنة امتحان ويوجه بسرعة صرف مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم عبد الحميد مرسي، الذى توفى عقب انتهاء عمله رئيسا للجنة امتحانات الصف الرابع الابتدائى بإحدى مدارس الشرقية، متوجها بخالص العزاء لذويه، وداعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كانت تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية ، تقريرا من فرعية المعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة المعلم عبد الحميد مرسي بمدرسة الزهراء الإعدادية بنات بأبو كبير ، أثناء خروجه من المراقبة على أعمال الامتحانات بمدرسة مصطفى كامل الإبتدائية، أثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

ووجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ، رئيس فرعية المعلمين بالشرقية برئاسة محسن لطفي رئيس النقابة الفرعية ، بإنهاء جميع إجراءات مستحقاته المالية فورا ومنحها لأسرته، وتقديم واجب العزاء وكافة أوجه الدعم لأسرة الفقيد والوقوف بجانب ذويه في مصابهم الأليم.