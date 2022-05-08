شكرا لقرائتكم خبر عن مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: مصر وصلت مراحل متقدمة في اقتلاع جذور الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الدولة المصرية وصلت لمراحل متقدمة للغاية في اقتلاع جذور الإرهاب بعد إطلاق العملة الشاملة للقوات المسلحة ضد الإرهاب على أرض سيناء.

أضاف الغباري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الإرهاب دائما يحارب التنمية، والدليل استهداف محطة رفع المياه في سيناء مؤخرا، والتي راح ضحيتها عدد من أبطال القوات المسلحة، متابعا: "محطة رفع المياه من أهم المشروعات التي تساعد في التنمية على أرض الفيروز".

وأوضح مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن الدولة المصرية ضخت إمكانيات كبيرة جدا لتنمية سيناء في السنوات الأخيرة، بعكس السابق تماما، مردفا: "المدن الجديدة التي نفذت وميناء العريش ومطار البردويل مظاهر كبيرة للتنمية، وبالتالي تنفذ العناصر الإرهابية عمليات معادية لوقف هذه التنمية".

وأكمل: "الرئيس السيسي يؤكد دائما على ضرورة اجتثاث جذور الإرهاب ومواصلة المشروعات القومية والتنموية في سيناء.