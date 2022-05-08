شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للأمناء والآباء": حضور مرتفع بامتحان اليوم ووفاة معلم في لجنة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير غرفة عمليات المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، المشكلة لمتابعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي في اليوم الأول بصورة جيدة، ولم يتم رصد شكاوى تعكر سير الامتحانات.

و أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم، الامتحان في مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وكانت نسبة حضور الطلاب فى المحافظات مرتفعة.

فيما أعلن المجلس أن الامتحانات شهدت وفاة عبد الحميد مرسي عبد الحليم مرسي، المعلم الخبير بمدرسة مصطفي كامل الابتدائية رقم 1 بإدارة أبو كبير التعليمية، حيث وافته المنية بالمدرسة أثناء تأديته العمل كرئيس كنترول امتحان الصف الرابع الابتدائي، وتم عمل محضر إثبات حالة، وجاءت الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

ونعى رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عبد الرؤوف علام، عبد الحميد مرسي، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.