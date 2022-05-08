شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل القس لوقا باسيليوس خادم الشباب فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة أمس، القس لوقا باسيليوس، المنتدب من قبل قداسة البابا، لخدمة الشباب في أمريكا، ويقوم بمسؤولياته، من خلال المقر البابوي في نيوچيرسي، الذي قدم تقريرًا لقداسته عن خدمته.

وفى سياق متصل، استقبل قداسته في المقر البابوي بالقاهرة أمس، نيافة الأنبا شاروبيم أسقف إيبارشية قنا وتوابعها، حيث اطمأن قداسة البابا على صحة نيافته، كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الرعوية الخاصة بالإيبارشية.