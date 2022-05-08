إجراء انتخابات التجديد الكلى لنادى مستشارى النيابة الإدارية 10 يونيو

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، إجراء الانتخابات للتجديد الكلى للنادى، 10 يونيو المقبل.

وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، وتشمل مقعد الرئيس ومقعد عن الذين اكتمل عطاؤهم و5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ، ب و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة.

ومن جانبه قال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية، إنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من 25 مارس الجارى وحتى 31 مارس من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى السابعة مساء.

ويدخل الانتخابات المستشار عماد حمدى خليفة، مترشحاً لعضوية مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية على درجة مستشار، واضعاً فى برنامجه الانتخابى عدد من الموضوعات فى المقدمة منها إنشاء مدينة سكنية لأعضاء النيابة الإدارية، وكذلك تطوير النادى، ومناقشة تشريعات تخص أعضاء النيابة الإدارية.