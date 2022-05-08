شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: القمح الهندى يدخل مصر لأول مرة.. ونبحث استيراده منذ 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزارعة، إن الدولة المصرية تبحث استيراد القمح من الهند منذ أكثر من 3 سنوات، وانتهت من كافة الدراسات منذ شهرين، وتم اعتماد المنشأ الهندي لاستيراد القمح.

أضاف العطار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن أول شحنة من القمح الهندي سوف تصل مصر خلال أيام، بعد شحنها ابتداءً من باكر، "نضمن جودة القمح وخلوه من أى أمراض قبل وصوله إلى مصر".

وأوضح رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزارعة، أن كافة الاشتراطات التي تقوم بها مصر قبل وصول القمح الهندي إلى الدولة، لضمان سلامة القمح ومطابقته للمواصفات المصرية، متابعا: "استيراد 50 ألف طن قمح من الهند سوف يكون عن طريق شركة خاصة، ورغم أن الرقم الأولي للقمح الهندي عادي وليس كبير، ولكن لن نستطيع أن نتوقع الشحنات المقبلة".