شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي لبنان: حادث سيناء اعتداء على الأمن القومي العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن التصدي للعمليات الإرهابية واجب ديني ووطني، مشددا على أن العملية الإرهابية التي وقعت غربي سيناء تعد اعتداء على الأمن القومي العربي.



وأدان مفتي لبنان - في بيان اليوم الأحد الهجوم الإرهابي في سيناء، قائلا "إن هذا العمل الإجرامي هو عدوان ضمن سلسلة العمليات التخريبية التي تقوم بها مجموعات لا علاقة لها بالدين وعديمة الأخلاق والإنسانية"، مؤكدا ضرورة التصدي لها باعتبارها واجب ديني ووطني.



كما أعرب عن تضامنه مع مصر وشعبها الأبي، مقدما التعازي لأهالي شهداء الجيش المصري.